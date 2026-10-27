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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع إنشاء موقفي "ديروط – ملوي" و"ديروط – أبو الهدر"

أعمال إنشاء موقفي "ديروط – ملوي" و"ديروط – أبو الهدر"
أعمال إنشاء موقفي "ديروط – ملوي" و"ديروط – أبو الهدر"
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمواصلة متابعة أعمال إنشاء وتجهيز المواقف الجديدة بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتنظيم حركة سيارات الأجرة، والحد من التكدسات المرورية، والقضاء على المواقف العشوائية، بما ييسر تنقل المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تتابع أعمال إنشاء وتجهيز موقفي "ديروط – ملوي" و"ديروط – أبو الهدر"، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال، وذلك بمشاركة حسام الدين خديوي، نائب رئيس المركز، وهشام المغازي، مدير مواقف مراكز أسيوط، وياسر منصور، مدير مواقف ديروط، وعمر نافع، مدير الإشغالات، ومحمود صابر، مدير المتابعة، وصلاح شكل، مدير النظافة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للموقفين، والتنسيق بين الإدارات والجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، مع الاهتمام بتجهيز المنطقة المحيطة بهما ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يضمن تهيئة بيئة منظمة وآمنة للمواطنين والسائقين، ويساعد على تحقيق السيولة المرورية.

وأضاف المحافظ أن تطوير المواقف يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين خدمات النقل داخل المراكز، من خلال توفير أماكن منظمة لانتظار سيارات الأجرة وتحميل الركاب، والحد من الانتظار العشوائي وما يترتب عليه من إشغالات وتكدسات بالشوارع، فضلًا عن تسهيل حركة الانتقال بين ديروط ومدينة ملوي وقرية أبو الهدر والمناطق المرتبطة بهما.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، والاهتمام بمواقف السيارات باعتبارها من المرافق الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير منظومة النقل وتحقيق الانضباط بالشوارع، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف المراكز والمدن.

أسيوط المواقف الجديدة منظومة النقل الجماعي سيارات الأجرة التكدسات المرورية المواقف العشوائية

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