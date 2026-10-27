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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بساحل سليم

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بساحل سليم
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بساحل سليم
إيهاب عمر

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، خلال جولته بمدرسة ساحل سليم الابتدائية المشتركة والوحدة الصحية بقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم، للوقوف على سير العمل والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر اللقاحات والمستلزمات اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمة الوقائية للأطفال المستهدفين بكفاءة وأمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والدكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتور عبدالرحمن أيمن، مدير الإدارة الصحية بساحل سليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية.

وأكد اللواء محمد علوان ضرورة تكثيف جهود الفرق الطبية ومواصلة المتابعة الميدانية لأعمال الحملة، مع تعزيز التنسيق بين المحافظة ومديريتي الصحة والتربية والتعليم، لضمان انتظام التطعيمات بالمدارس والحضانات والوحدات الصحية ومختلف أماكن تجمعات الأطفال، وتذليل أي معوقات قد تواجه الفرق أثناء أداء مهامها، بما يسهم في الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق المستهدف من الحملة.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال التطعيم بمدرسة ساحل سليم الابتدائية المشتركة، حيث كان في استقباله منى محمد عبد الله، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس، الذين نظموا استقبالًا تخللته عروض طلابية وأغاني وطنية، بمشاركة التلاميذ الذين رفعوا أعلام جمهورية مصر العربية. واستمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول خطة تنفيذ الحملة وآليات عمل الفرق الطبية، موضحًا أنها تستهدف تطعيم نحو مليون و213 ألف طفل بمحافظة أسيوط، تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات، من بينهم نحو 45 ألف طفل بمدينة ساحل سليم والقرى التابعة لها، وذلك من خلال الفرق الطبية المنتشرة بالمدارس والحضانات والوحدات الصحية، على مدار ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 25 أكتوبر الجاري.

وتابع المحافظ مراحل تطعيم الأطفال، واطمأن على انتظام عمل الفرق الطبية وتوافر اللقاحات والمستلزمات الطبية، ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة لعملية التطعيم، بما يضمن سلامة اللقاحات وفاعليتها، كما حرص على تشجيع الأطفال والاطمئنان عليهم أثناء تلقي الجرعات، مؤكدًا أهمية دور أولياء الأمور في التعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم أبنائهم خلال فترة الحملة، التي تُقدم خدماتها مجانًا.

وأوضح اللواء محمد علوان أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية، وتعزيز المناعة المجتمعية وسد أي فجوات مناعية، والحفاظ على المكتسبات الصحية التي تحققت، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الحملات الوقائية لضمان استدامة هذه المكتسبات، لا سيما بعد حصول مصر على إشهاد منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التغطية الكاملة للأطفال المستهدفين بمختلف مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، مع تكثيف التوعية بأهمية التطعيمات الوقائية، والتأكد من توافر الكوادر الطبية والاحتياجات اللازمة طوال فترة الحملة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة وحماية الأطفال من الأمراض المعدية.

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