بعد إصابة خطيرة.. نجاح جراحة دقيقة لإعادة توصيل 4 أصابع لمريضة بمستشفى جامعة أسيوط

نجح فريق طبي بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات جامعة أسيوط في إعادة توصيل أصابع اليد اليسرى الأربعة لمريضة، عقب استقبالها بمستشفى الإصابات والطوارئ إثر تعرضها لإصابة خطيرة أدت إلى بتر الأصابع، وذلك من خلال جراحة ميكروسكوبية دقيقة أسهمت في استعادة الدورة الدموية بالأصابع المعاد توصيلها.

وجاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والأستاذ الدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

تدخل جراحي عاجل لإنقاذ الأصابع

وكان مستشفى الإصابات والطوارئ قد استقبل المريضة، حيث بادر فريق الطوارئ بالتعامل مع الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع سرعة تجهيزها للتدخل الجراحي العاجل، نظرًا لخطورة الإصابة والحاجة إلى إجراء جراحة دقيقة للحفاظ على الأصابع المصابة.

وعلى الفور، تم استدعاء فريق وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، الذي أجرى جراحة دقيقة لإعادة توصيل الأصابع الأربعة المبتورة، ونجح في استعادة الدورة الدموية بها، فيما تخضع المريضة حاليًا للمتابعة الطبية اللازمة لتقييم حيوية الأصابع ومتابعة تطور حالتها.

فريق طبي متعدد التخصصات

وضم الفريق الطبي الأستاذ الدكتور محمد مصطفى قطب، أستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والطبيب محمد حامد، مدرس مساعد بالوحدة، والطبيب ماجد صالح، أخصائي بالوحدة، والطبيب مصطفى محمد، والطبيبة آن سمير، من الأطباء الملتحقين بدبلوم جراحة اليد بمركز الجراحات الميكروسكوبية.

كما شارك فريق من قسم التخدير، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس القسم، وضم الطبيب لؤي محمد جمال، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب مهند محمد، طبيب مقيم، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي ضم كريم سيد قطب، وإسلام ياسين عبد العزيز، ومحمد أشرف.

تدريب الكوادر الطبية المتخصصة

ويواصل مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات جامعة أسيوط جهوده في إعداد الكوادر الطبية المتخصصة، من خلال تقديم دبلومات مهنية في جراحات اليد وجراحات الأعصاب الطرفية والأعصاب الدقيقة، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب استقبال المتدربين من داخل مصر وخارجها، بما يسهم في نقل الخبرات وتطوير المهارات الجراحية المتخصصة.