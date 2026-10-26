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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إطلاق رابط إلكتروني تفاعلي لتلقي شكاوى المواطنين من حالة الطرق وسرعة التعامل معها ضمن جهود التحول الرقمي

منظومة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن حالة الطرق في أسيوط
منظومة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن حالة الطرق في أسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتعزيز الاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير الخدمات المحلية، وتيسير تواصل المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، من خلال إطلاق قنوات إلكترونية تتيح رصد مشكلات الطرق والإبلاغ عنها بسهولة، بما يدعم سرعة تحديد مواقع المشكلات وتوجيه جهود المعالجة وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكات الطرق المحلية وتلبية مطالب المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطرق والنقل بأسيوط، برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير المديرية، أطلقت بالتعاون مع برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بجامعة أسيوط، رابطًا إلكترونيًا بعنوان "شارك حالة الطريق مع مديرية الطرق" https://road-staus.vercel.app، يتيح للمواطنين تسجيل بيانات عن حالة الطريق، وشرح المشكلة وإرفاق صورة توضحها، ثم إرسال البلاغ إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل رصد الملاحظات وتحديد مواقعها والتعامل معها من خلال الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الخدمة تستهدف تلقي البلاغات المتعلقة بمختلف مشكلات الطرق، ومنها التعديات على حرم الطريق، وسوء حالة الأسفلت، والمعوقات التي تؤثر على السيولة المرورية، وغيرها من الملاحظات التي تستدعي التدخل، مؤكدًا أهمية مشاركة المواطنين في رصد هذه المشكلات باعتبارها عنصرًا مساعدًا للأجهزة التنفيذية في تحديد الاحتياجات وترتيب أولويات العمل.

وأضاف المحافظ أن فريق مديرية الطرق والنقل سيتابع البلاغات الواردة عبر الرابط الإلكتروني، ويفحص المشكلات المبلغ عنها، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقًا لطبيعة كل حالة والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية استمرار التعاون بين المحافظة وجامعة أسيوط لتوظيف الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن تقديره لجهود الأساتذة القائمين على برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وطلاب الفرقة الرابعة بالبرنامج للعام الدراسي 2026/2027، لدورهم في إعداد التطبيق الإلكتروني وإتاحته للاستخدام.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الاستفادة من الرابط الإلكتروني والمشاركة في الإبلاغ عن مشكلات الطرق، موضحًا أن هذه الآلية تمثل قناة إضافية للتواصل مع الأجهزة التنفيذية، وتساعد في رصد الاحتياجات على أرض الواقع، ودعم جهود تحسين الخدمات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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