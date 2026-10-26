محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطوير وتجميل المدخل الجنوبي للمدينة

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمواصلة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مداخل المدينة والميادين والشوارع الرئيسية، في إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري، وإضفاء لمسات جمالية على المناطق الحيوية، بما يعكس الطابع الحضاري لمدينة أسيوط ويحقق بيئة أفضل للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، تواصل متابعة أعمال التطوير والتجميل بالمدخل الجنوبي للمدينة، وبمشاركة عمرو أبو خطوة، نائب رئيس الحي، حيث تشمل الأعمال زراعة الأشجار، ودهان تمثال "أم البطل"، إلى جانب استكمال أعمال الإضاءة بالميدان بالكامل، بما يسهم في تحسين المظهر العام وإبراز القيمة الجمالية للموقع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية تكامل أعمال التشجير والدهانات والإنارة في تحسين الشكل الحضاري للمداخل والميادين، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمراحل العمل، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، للحفاظ على المظهر الجمالي واستدامة الاستفادة من أعمال التطوير.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على المظهر العام، مع الاهتمام بزراعة الأشجار وتحسين الإضاءة، بما يعزز سلامة الحركة ويضفي طابعًا جماليًا على المناطق المحيطة.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير وتجميل مختلف الميادين والمداخل والشوارع، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري، ويعزز جودة الحياة للمواطنين، ويدعم جهود المحافظة في تطوير البيئة العمرانية بمختلف الأحياء والمراكز.