الأسطورة وراء القضبان.. المشدد 15 سنة لعامل أنهى حياة شاب في أسيوط

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بقتل عامل في مقهى بقرية مزينة التابعة لمركز ديروط، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه طعنًا بسلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وأحمد مصطفى حسانين، وأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد عبدالعال.

مشاجرة داخل مقهى تنتهي بجريمة قتل

تعود وقائع القضية رقم 30948 لسنة 2025 جنايات ديروط، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي قرية مزينة، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل «كريم. ح. م»، 23 عامًا، والذي كان يعمل في أحد المقاهي بالقرية.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو «محمد. م. م»، 25 عامًا، وشهرته «الأسطورة»، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه أثناء وجود الأخير بمحل عمله داخل المقهى، تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وأضافت التحريات أن الأهالي تدخلوا وتمكنوا من فض المشاجرة، إلا أن المتهم أحضر سلاحًا أبيض «سكينًا» من أحد الباعة الجائلين، ثم عاد مسرعًا نحو المجني عليه واعتدى عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل.