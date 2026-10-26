موعد أول إجازة رسمية في 2027 وجدول العطلات والأعياد

مع اقتراب نهاية عام 2026، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، وموعد أول عطلة رسمية في 2027، إلى جانب جدول الأعياد والمناسبات المنتظر أن يحصل خلالها العاملون في القطاعين العام والخاص والطلاب على إجازات، وتشير الأجندة الواردة إلى عدم وجود إجازات عامة أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، مع استمرار أيام الراحة الأسبوعية وفق نظام العمل المعتمد لدى كل جهة، بينما يأتي عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 بوصفه أول إجازة رسمية مقبلة وفق المواعيد المذكورة في النص.

ما الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026؟

لا تتضمن الأجندة الرسمية الحالية الواردة في البيانات إجازات عامة أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، وهو ما يجعل أيام الراحة الأسبوعية المواعيد الأساسية المتبقية للراحة لدى العاملين وفق نظام العمل المشار إليه.

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ويبلغ مجموع أيام الجمعة والسبت خلال الشهرين 16 يومًا، بواقع 8 أيام في نوفمبر ومثلها في ديسمبر، ما لم يصدر قرار حكومي جديد يحدد عطلة استثنائية أو يعدل مواعيد إجازة رسمية.

وتكتسب معرفة خريطة الإجازات المتبقية أهمية لدى الموظفين والأسر، خاصة مع اقتراب نهاية العام ورغبة كثيرين في تنظيم الالتزامات الشخصية والاستفادة من أيام الراحة الأسبوعية قبل بدء العام الجديد.

ومع ذلك، لا ينطبق حساب أيام الجمعة والسبت بالضرورة على جميع العاملين، إذ يرتبط عدد أيام الراحة الأسبوعية بنظام العمل المعتمد لدى كل جهة وطبيعة النشاط الذي تمارسه.

هل يحصل جميع الموظفين على إجازة يومي الجمعة والسبت؟

لا تتبع جميع المنشآت والقطاعات نظام الراحة الأسبوعية نفسه، إذ قد تختلف أيام الإجازات من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل واللوائح المنظمة له.

فبعض المنشآت، خاصة المصانع والمحال التجارية والقطاعات التي تعمل بنظام الورديات، قد تمنح العاملين أيام راحة تختلف عن الجمعة والسبت، وهو ما يعني أن عدد أيام الراحة الفعلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026 قد يتباين بين الموظفين.

كذلك تستمر بعض الخدمات في العمل خلال العطلات الرسمية وفقًا للقواعد المنظمة للعمل، مع مراعاة التعويض المستحق بحسب الحالة، ولذلك ينبغي للعاملين الرجوع إلى نظام العمل المعتمد لدى جهاتهم لمعرفة أيام الراحة المقررة لهم بدقة.

متى موعد أول إجازة رسمية في عام 2027؟

يأتي موعد أول إجازة رسمية مقبلة يوم الخميس 7 يناير 2027، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وذلك بعد ترحيل موعدها من يوم الأربعاء بقرار من مجلس الوزراء، وفقًا للمعلومات الواردة في النص.

ومن المقرر، بحسب البيانات المذكورة، أن تمتد العطلة لمدة 3 أيام متتالية، مع انضمام الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت إليها، لتبدأ أول عطلة رسمية في العام الجديد يوم الخميس وتستمر خلال يومي الجمعة والسبت.

وتحظى هذه الإجازة باهتمام الموظفين والطلاب الراغبين في معرفة موعد أول عطلة بعد انتهاء الإجازات الرسمية المقررة خلال عام 2026، إلى جانب التخطيط المسبق للأنشطة العائلية والالتزامات الشخصية خلال بداية العام الجديد.

ما جدول الإجازات والأعياد الرسمية المتوقع في مصر لعام 2027؟

يتضمن جدول الإجازات والأعياد الرسمية المتوقع لعام 2027 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، من بينها عيد الميلاد المجيد، وذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيدا الفطر والأضحى، إلى جانب عيد تحرير سيناء وعيد العمال وذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الثورة وذكرى نصر أكتوبر.

وفيما يأتي المواعيد الواردة في الجدول، مع الحفاظ على وصف المناسبات ذات التواريخ المتوقعة باعتبارها مواعيد تقديرية وليست تأكيدًا مستقلًا لصدور قرارات رسمية بشأنها.

عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027، وهو أول إجازة رسمية في العام وفقًا للبيانات الواردة.

ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: الاثنين 25 يناير 2027.

عيد الفطر المبارك: من الثلاثاء 9 أو الأربعاء 10 مارس 2027، لمدة 3 أيام تقريبًا.

عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

عيد القيامة المجيد وشم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك: منتصف مايو 2027، إذ يبدأ يوم عرفة تقريبًا السبت 15 مايو، ويحل عيد الأضحى يوم 16 مايو.

رأس السنة الهجرية: الأحد 6 يونيو 2027.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

عيد الثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

المولد النبوي الشريف: السبت 14 أغسطس 2027.

عيد القوات المسلحة ونصر أكتوبر: الأربعاء 6 أكتوبر 2027.

ما أبرز الإجازات الدينية المنتظرة خلال عام 2027؟

تضم قائمة الإجازات الدينية المنتظرة خلال عام 2027 عيد الميلاد المجيد، وعيد الفطر المبارك، ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، إلى جانب عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وتختلف طبيعة هذه المناسبات ومواعيدها وفقًا للتقويم الذي ترتبط به، إذ ترتبط بعض الأعياد بالتقويم الميلادي، بينما تتحدد مناسبات دينية أخرى وفق التقويم الهجري، ولذلك تظل بعض التواريخ الواردة في الجدول تقديرية إلى حين إعلان المواعيد المعتمدة رسميًا.

ويتيح الاطلاع المبكر على هذه المناسبات تكوين تصور عن الفترات التي قد تتضمن إجازات خلال العام، مع ضرورة متابعة القرارات الرسمية المتعلقة بمواعيد العطلات ومددها وأي تغييرات قد تطرأ عليها.

ما الإجازات الوطنية التي يتضمنها جدول عام 2027؟

يتضمن جدول الإجازات المتوقع عددًا من المناسبات الوطنية التي تحيي أحداثًا ومحطات مهمة في تاريخ مصر، ومن بينها ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد الثورة في 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر.

وتتوزع هذه المناسبات على مدار العام، بما يمنح المواطنين تصورًا مبدئيًا عن مواعيد العطلات الوطنية المتوقعة، بينما تظل المواعيد النهائية للإجازات خاضعة لما يصدر من قرارات رسمية بشأن اعتمادها أو ترحيلها وفقًا للقواعد المقررة.

كيف يتابع الموظفون مواعيد الإجازات الرسمية في 2027؟

يمكن للموظفين والطلاب متابعة بيانات الجهات الحكومية المختصة لمعرفة المواعيد النهائية للإجازات الرسمية، خاصة أن بعض المناسبات قد تتغير مواعيد الإجازة المرتبطة بها بقرار حكومي، كما قد تختلف ترتيبات الراحة الأسبوعية بحسب طبيعة جهة العمل.

ومن المهم التمييز بين التاريخ المرتبط بالمناسبة نفسها والتاريخ الذي تقرر فيه الحكومة منح الإجازة، إذ لا يعني ورود موعد متوقع في جدول سنوي أنه أصبح بالضرورة موعدًا رسميًا نهائيًا لجميع العاملين.

ما خلاصة خريطة الإجازات المتبقية في 2026 وأول عطلة في 2027؟

تشير البيانات الواردة إلى عدم وجود إجازات عامة أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، مع احتساب 16 يومًا من أيام الجمعة والسبت خلال الشهرين، بواقع 8 أيام في كل شهر، وفق النظام المشار إليه، مع اختلاف أيام الراحة الفعلية لبعض العاملين بحسب طبيعة عملهم.

أما أول إجازة رسمية مقبلة في العام الجديد، فهي عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، وفقًا للموعد المذكور، مع امتداد العطلة لمدة 3 أيام متتالية عند انضمام يومي الجمعة والسبت إليها.

ويشمل جدول عام 2027 المتوقع مجموعة من الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد تحرير سيناء وذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الثورة ونصر أكتوبر، مع ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية للتحقق من المواعيد النهائية وأي قرارات تتعلق بترحيل الإجازات.