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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل لتيسير الإجازات المرضية لطلاب المدارس وحمايتهم من العدوى

الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر
الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر
حسن رضوان

أعلنت الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة أسيوط، اعتزامها تقديم طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلزام طلاب المدارس بالحصول على الإجازات المرضية من خلال التأمين الصحي فقط، وما يترتب على ذلك من أعباء على الطلاب وأولياء أمورهم.

وقالت شاكر، في بيان لها اليوم، إن قصر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب على التأمين الصحي يفرض أعباء إضافية على الأسر، في ظل ما تشهده عيادات التأمين الصحي من ازدحام ونقص في أعداد الأطباء، الأمر الذي يصعّب حصول الطلاب المرضى على الإجازات اللازمة في الوقت المناسب.

اشتراط حصول أولياء الأمور على اعتماد الإجازة المرضية من التأمين الصحي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن اشتراط حصول أولياء الأمور على اعتماد الإجازة المرضية من التأمين الصحي، رغم صعوبة الإجراءات، قد يدفع بعضهم إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس رغم مرضهم، خشية الغياب أو تعذر الحصول على الإجازة، وهو ما يزيد احتمالات انتقال العدوى بين الطلاب.

وتساءلت شاكر عن جدوى إلزام الطفل المريض بالتوجه إلى عيادات التأمين الصحي للحصول على إجازة مرضية، في ظل احتمالات تعرضه لمزيد من العدوى نتيجة الاختلاط بالمرضى، فضلًا عن الأعباء التي يتحملها أولياء الأمور، واضطرارهم إلى التغيب عن أعمالهم وقضاء ساعات طويلة في انتظار الكشف الطبي واعتماد الإجازة.

وأكدت أن مواجهة أي محاولات للتحايل في الحصول على الإجازات المرضية لا ينبغي أن تأتي على حساب صحة الأطفال أو أن تفرض أعباء غير مبررة على أسرهم، مشددة على أهمية إيجاد آلية أكثر مرونة توازن بين ضمان جدية الإجازات المرضية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

واقترحت النائبة تحديد مدة زمنية للإجازات المرضية المعتادة، على أن يُشترط تقديم تقرير طبي معتمد من جهة حكومية في حال تجاوز الإجازة هذه المدة، أو إتاحة اعتماد الإجازات المرضية من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، بما يخفف الضغط على عيادات التأمين الصحي، ويسهم في حماية صحة الطلاب وتيسير حصولهم على حقوقهم دون تعقيدات إجرائية.

لطلاب المدارس الإجازات المرضية بمجلس النواب الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر المستشار هشام بدوي

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تحرك برلماني عاجل لتيسير الإجازات المرضية لطلاب المدارس وحمايتهم من العدوى

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