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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تقرر تقسيم العام الدراسي القادم لـ4 فصول بينها اجازة 15 يوما؟|التعليم تنفي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، بعد انتشار وتداول أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على أنه من العام القادم، سيتم تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول دراسية، تتخللها إجازة لمدة 15 يومًا، وذلك لتخفيف الضغط على الطلاب.


تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول .. ما الحقيقة ؟

من جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل ببيان رسمي عاجل نفت خلاله صحة المنشورات المتداولة على فيس بوك ، والتي زعمت صدور قرار ينص على تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول دراسية العام الدراسي القادم .

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المنشورات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بشأن ملف التعليم، مؤكدة أن القرارات الصادرة عنها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية على منصاتها الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الحالي 

وكان قد حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشان ما أثير بشأن زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الحالي

حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد أيام الدراسة الفعلية أصبح 183 يومًا، وفقًا لما يتوافق مع المعمول به في العديد من النظم التعليمية الدولية، مؤكدًا أن الهدف ليس زيادة عدد الأيام بصورة شكلية، وإنما ضمان الاستفادة الحقيقية من اليوم الدراسي وتحقيق تعلم فعلي للطلاب.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، عن سر صدور قرار بزيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الحالي 

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب كان يدرس 116 يوم عام 2023، في حين أنه فى الدول الأخرى يدرس الطالب قرابة 200 يوما ، وبناءا عليه وصل الحال إلى أن طالب الثانوية العامة المصرية عدد أيام دراسته تساوي عدد أيام مثيله الذى حصل على  الصف الأول الإعدادي فى دولة أخرى ، وهو ما يعتبر ظلم للطالب المصري الذي يحصل على عدد أيام دراسية أقل من مثيله

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المناهج المصرية تحتاج لعدد ساعات دراسية أكثر ، مؤكدا أنه لذلك تم زيادة أيام الدراسة في العام الدراسي 2027 ل 183 يوما.

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