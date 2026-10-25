الفاو تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية.. 200 مليون شخص مهددون

أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن أحدث الأرقام المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية تستدعي القلق، موضحًا أن نحو 200 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

وقال الواعر، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نحو 77 مليون شخص في المنطقة العربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة تتجاوز 60% مقارنة بعام 2015.

وأضاف أن هذه التحديات تتزامن مع ندرة شديدة في الموارد المائية بالمنطقة العربية، رغم التحسن الذي شهدته كفاءة استخدام المياه، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

وكشف مساعد المدير العام لمنظمة «الفاو» أن 14 دولة عربية تعاني من الإجهاد المائي، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تتطلب تبني نهج متكامل لإدارة الموارد المائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.