باكستان والصين تؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم الأحد مع السفير الصيني لدى إسلام آباد جيانج تسايدونج آخر التطورات الإقليمية .. مؤكدين أهمية الحوار والدبلوماسية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وناقش الجانبان - حسبما أفاد راديو باكستان - سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان والصين، حيث أشاد إسحاق دار بالتعاون القائم بين البلدين في إطار الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني إلى جانب مجالات الربط الإقليمي والتجارة والاستثمار وتحديث القطاع الزراعي وتعزيز التبادل والتواصل بين شعبي البلدين.

وأكد إسحاق دار أهمية مواصلة اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع وتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك بين باكستان والصين في العصر الجديد.