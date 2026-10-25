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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري: حماية 190 كيلومترا من السواحل الشمالية لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر

وزير الري
وزير الري
إسراء صبري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر نفذت مشروعات لحماية نحو 190 كيلومترًا من السواحل الشمالية باستخدام وسائل تقليدية وأخرى صديقة للبيئة، لمواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط والأمواج الشديدة، وحماية المناطق الساحلية، خاصة محافظات شمال الدلتا.

وأوضح سويلم خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن أعمال الحماية شملت تنفيذ وسائل تقليدية باستخدام الكتل الخرسانية بطول 120 كيلومترًا، إلى جانب تطبيق حلول مستوحاة من الطبيعة بطول 70 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية، من خلال تكوين كثبان رملية تسهم في حماية المناطق الساحلية من ارتفاع المياه والأمواج.

وأشار إلى أن مشروعات الحماية أسهمت في تجنب خسائر محتملة واسعة، موضحًا أن نماذج المحاكاة تشير إلى إمكانية توغل مياه البحر لمسافة تتجاوز 30 كيلومترًا داخل الأراضي في بعض مناطق كفر الشيخ، حال عدم تنفيذ أعمال الحماية، مؤكدًا ضرورة مواصلة المشروعات لمواجهة التحديات المستقبلية.

وزير الموارد المائية والري السواحل الشمالية البحر المتوسط أسبوع القاهرة للمياه

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