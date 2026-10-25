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رئيس الوزراء: مصر لم تحجر يومًا على التنمية في أي دولة بحوض النيل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: مصر لم تحجر يومًا على التنمية في أي دولة بحوض النيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه إن الثقة داخل حوض النيل تبني بالاستماع إلي شواغل جميع الأطراف وليس بتصرف أحادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن سياسة مصر تتمثل في توافق الإرادة المشتركة للتعاون، وهو الأساس لإدارة الأنهار العابرة للحدود، مؤكدا أن التعاون هو السبيل الأمثل للتنمية داخل حوض النيل.

وأشار رئيس الوزراء أن مصر لم تحجر يوم علي التنمية في أي دولة لافتا أننا نحتاج أن نجعل المياه مجال للتعاون لا للخلاف .

 وقال مدبولي في البداية   إن المياه ركيزة الامن والتنمية وأن إدارة المياه مسؤولية مشتركة بين مختلف البلاد والجهات ترتبط بكافة مجالات الاقتصاد والتنمية، مؤكدا أن مصر تواصل رفع كفاءة البنية المائية بما ينعكس في خدمة المواطن والمزارع.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعمل للحوار التفعلي المياه من اجل الكوكب، مشيرا إلي أن مصر تمتلك خبرات متنوعة في تحلية المياه والرقمنة.

وأشار إلي أن مصر تعتزّ بانتمائها الأفريقية وأسرة حوض النيل التي يجمع شعوبها الاحترام والتنمية لافتا أن مصر تود أن يتحول حوض النيل إلي مجال للشراكة والتنمية لا ساحة لتنافس.

وانطلقت اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستمر الفعاليات حتى 29 أكتوبر الجاري، تحت شعار «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام». ويجمع الحدث وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية، لمناقشة تحديات الأمن المائي، وسبل تعزيز التعاون الدولي والإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية. ويتضمن البرنامج 114 جلسة فنية وعلمية، إلى جانب انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياه يومي 26 و27 أكتوبر، لبحث الشراكات الإقليمية ودعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

رئيس مجلس الوزراء أسبوع القاهرة للمياه المؤتمر العربي السابع للمياه المياه حافزًا للسلام

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