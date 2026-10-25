تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (14) سفينة، وتم تداول (16000) طن بضائع و(888) شاحنة و(204) سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1131 راكبا بموانئها.

وأشارت الهيئة- فى بيان- إلى أن حركة الواردات شملت (7) سفن و (6000) طن بضائع و (439) شاحنة و (120) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7) سفن و (10000) طن بضائع و(449) شاحنة و(84) سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل اربع سفن وهي "ALCUDIA EXPRESS ، والحرية ، والحرية2، ودليلة".. بينما غادرت أربع سفن وهي "POSEIDON EXPRESS، و PANLILY، و BRIDGE، وامل".

فيما شهد ميناء نويبع تداول (5048) طن بضائع و(231) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "اورو، ايلة، وسينا".