مصطفى مدبولي: نحتاج إلى تحويل التعاون المائي إلى مشروعات تحقق التنمية لشعوب المنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وجعل المياه مجالًا للتفاهم والشراكة بدلًا من الخلاف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

ودعا مدبولي خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، الشركاء الدوليين إلى دعم الحوار والتوافق بين الدول، والمساهمة في توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يساعد على تحويل الأفكار والمناقشات إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق مصالح الشعوب وتدعم جهود التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الربط بين الجهود الوطنية والتعاون العربي والأفريقي والدولي، والاستفادة من الموارد المائية المشتركة في تعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مستقبل المياه يجب أن يقوم على التعاون والثقة واحترام الحقوق والمصالح المتبادلة، بما يجعلها جسرًا للسلام وأساسًا للازدهار المشترك