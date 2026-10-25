هل ينتقل مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة إلى الإنسان؟.. الطب البيطري يرد

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي والأغنام والماعز ضد الطاعون تأتي ضمن استراتيجية دورية لحماية الثروة الحيوانية، وليست استجابة لانتشار وباء جديد.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد أن الحملة تستهدف تحصين من 4 إلى 4.5 مليون رأس من الحيوانات المستهدفة، بالتزامن في جميع محافظات الجمهورية..

وأشار إلى انتشار نحو 1900 وحدة بيطرية في مختلف المناطق والقرى والنجوع، لتقديم خدمات التحصين والتوعية للمربين، مؤكدا توفير اللقاحات اللازمة بالتعاون مع معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، والاستعانة بالقطاع الخاص عند الحاجة، مع إخضاع اللقاحات المستوردة للرقابة.

وأضاف أن الوزارة تنفذ استراتيجية للتحصين الدوري ضد 6 أمراض، بهدف حماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بما يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد القومي، مشددا على أهمية تعاون المربين مع فرق التحصين، موضحا أن الممتنعين عن التحصين قد يتعرضون لإجراءات قانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

ولفت إلى أن مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة لا ينتقلان إلى الإنسان، داعيا المربين إلى عزل الحيوانات المشتبه في إصابتها والتواصل مع أقرب وحدة بيطرية، أو الاتصال بالخط الساخن 19561 للحصول على الإرشادات اللازمة والحد من انتشار العدوى بين الحيوانات.