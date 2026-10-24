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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الطب البيطري بسوهاج يسلم 770 رأس أغنام عشر للأسر الأكثر احتياجا بالقرى

جانب من التسليم
جانب من التسليم
سوهاج _ أنغام الجنايني

سلمت مديرية الطب البيطري بسوهاج 770 رأس أغنام عشر إلى 375 أسرة من الأكثر احتياجا بقرى مركز ومدينة سوهاج.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بشأن دعم الجهود التشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضمن بروتوكول التعاون بين المديرية والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، ضمن مشروع "باب أمل ـ من الحاجة للاستدامة" الممول من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أنه تم الكشف الظاهري على الأغنام قبل تسليمها لضمان خلوها من الأمراض المختلفة ومطابقتها لمواصفات التوريد، وقد تم فحصها بجهاز السونار لتحديد العشر، وتم أخذ عينات دم لضمان خلوها من مرض البروسيلا، وترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها، وتحصينها ضد الأمراض الوبائية المختلفة.

وأكد محافظ سوهاج دعم المحافظة لجميع المبادرات والأنشطة التي تسهم في دعم صغار المربين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة، من خلال توفير مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين مستوى المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

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