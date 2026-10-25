قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر تدعم حق دول حوض النيل في التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي
رفع 1200 طن مخلفات الرتش بجوار حرم الدائري في بولاق الدكرور
مفيش إصابات .. الفنان شريف الدسوقي يكشف تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير
من ذهب 2014 إلى حلم التتويج الثاني.. ماذا تقول أرقام الأهلي في الكونفدرالية؟
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات
بعبع صنداونز وملك الأهداف في إفريقيا.. مابولولو يكتب التاريخ بثلاثة دوريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير المياه السنغالي: التعاون الدولي والاستثمارات المشتركة ركيزة لتحقيق الأمن المائي والاستقرار

المياه والصرف الصحي بالسنغال
المياه والصرف الصحي بالسنغال
إسراء صبري

أكد وزير المياه والصرف الصحي بالسنغال أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وزيادة الاستثمارات في مشروعات المياه، وتحويل الرؤية الأفريقية للمياه إلى إجراءات ملموسة، في ظل التحديات التي تواجه أنظمة الإنتاج بسبب نقص التمويل.

وأوضح خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي، أن تجربة بلاده في التعاون المائي، والاتفاقات الموقعة عامي 1973 و1983، تؤكد أهمية البنية التحتية والاستثمارات المشتركة في تعزيز العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن التعاون في إدارة الموارد المائية يسهم في الحد من الصراعات وترسيخ الاستقرار.

وشدد على أهمية المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، باعتباره فرصة لتعزيز الاستثمارات والتعاون الدولي، وتحويل التعهدات إلى مشروعات عملية، مؤكدًا حرص الدول الأفريقية على توحيد مواقفها والمشاركة بفاعلية في صياغة الأجندة العالمية للمياه.

وأعرب وزير المياه والصرف الصحي بالسنغال عن تقديره لدور مصر في المرحلة التحضيرية للمؤتمر، مؤكدًا أهمية المشاركة المصرية للقارة الأفريقية، وداعيًا إلى مواصلة الحوار مع الشركاء الدوليين وتطوير البنية التحتية المائية، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية والسلام للأجيال المقبلة.

المياه التنمية المستدامة السيسي الرئيس السيسي أسبوع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة شابين في تصادم ملاكي وتروسيكل أعلى كوبري بيت داوود بسوهاج

قافلة طبية ببني سويف

على مدار يومين.. بني سويف تستقبل 80 سائحًا لزيارة المعالم الأثرية والتراثية

صورة موضوعية

حملات النظافة في سفاجا ترفع 85 طنًا من المخلفات.. تعرف على المناطق المستهدفة

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد