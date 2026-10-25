وزير الري: إثيوبيا الدولة الوحيدة المعترضة على مراجعة الاتفاقية الإطارية لحوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتمسك بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا المائية المشتركة، مشيرًا إلى أن مراجعة الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل تمثل محورًا أساسيًا لمعالجة التحديات المائية وتحقيق المصالح المشتركة لدول الحوض.

وأوضح سويلم خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن هناك آلية تشاورية بين دول حوض النيل، شهدت توافقًا بشأن عدم الممانعة في إجراء تعديلات على الاتفاقية الإطارية، باستثناء إثيوبيا التي لا تزال تعترض على مراجعتها، معربًا عن أمله في أن تتراجع عن موقفها خلال الاجتماعات المقبلة، بما يتيح فتح الاتفاقية وإجراء التعديلات اللازمة.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن مصر تدعم التعاون مع الدول الأفريقية، انطلاقًا من مبدأ «نهر واحد، وشعب واحد، ورؤية واحدة»، الذي تتبناه مبادرة حوض النيل، مؤكدًا أن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق للتعامل مع التحديات المائية المشتركة.

وأشار إلى أن التوصل إلى توافق بشأن الاتفاقية الإطارية من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون بين دول الحوض، داعيًا إلى مواصلة المشاورات وتجاوز الخلافات بما يدعم الاستقرار المائي ويحقق التنمية لشعوب المنطقة.