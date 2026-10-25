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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية: إسقاط صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية على محافظة خميس مشيط

صاروخ كروز
صاروخ كروز
القسم الخارجي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عن اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية على محافظة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته "الفصائل اليمنية" باتجاه خميس مشيط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن اللواء تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه العاصمة الرياض.

يأتي ذلك في ظل استمرار هجمات الفصائل اليمنية التي تستهدف مناطق متعددة في المملكة ولم يقتصر الاستهداف على المنشآت العسكرية، وإنما طال المنشآت المدنية والمقدسة حيث شنت الفصائل اليمنية هجوما قبل أسابيع استهدف محطة الكهرباء الخاصة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

تحالف دعم الشرعية إسقاط صاروخ كروز الفصائل اليمنية خميس مشيط تحالف دعم الشرعية في اليمن صاروخ كروز

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