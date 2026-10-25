قبل الكلاسيكو.. برشلونة صاحب العلامة الكاملة في الدوري الإسباني

يدخل برشلونة مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم الأحد، وهو يمتلك أفضل انطلاقة في الدوري الإسباني بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع الأولى بالمسابقة.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب

برشلونة صاحب العلامة الكاملة في الدوري الإسباني

ونجح الفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانز فليك في حصد 27 نقطة من أول 9 جولات، محققًا العلامة الكاملة، ليمنح نفسه أفضلية بست نقاط أمام ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة انطلاقته المثالية وتحقيق انتصاره العاشر تواليًا في الليجا، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق تحقيقه في بداية موسم من المسابقة، وفقًا لإحصائيات ما قبل المباراة.

ورغم البداية القوية في الدوري، يدخل برشلونة اللقاء بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة أنهت سجله الخالي من الهزائم في الموسم على مستوى جميع المسابقات، لكنها لم تؤثر في سجله المثالي بالليجا.

في المقابل، يأمل ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو في إيقاف انتصارات غريمه وتقليص الفارق في جدول الترتيب، بعدما أصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية لتجنب اتساع الفجوة مع المتصدر.

وتمنح المواجهة برشلونة فرصة لتعزيز صدارته وتأكيد قوته المحلية، بينما تمثل لريال مدريد اختبارًا مهمًا لاستعادة التوازن في سباق اللقب.