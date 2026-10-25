المئات يتظاهرون في برلين تضامناً مع الفلسطينيين (فيديو)

تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين تضامنا مع الشعب الفلسطيني مساء السبت، وسط استمرار سياسة التجويع في غزة والعنف الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأناضول.

وانطلق المتظاهرون من ساحة أورانينبلاتز باتجاه مبنى بلدية نويكولن، مندّدين بالهجمات الإسرائيلية على غزة وإمدادات الأسلحة الألمانية لإسرائيل.

وطالب المتظاهرون بالمساءلة والتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني وسلّطوا الضوء على أزمة الجوع في غزة.

🪧 Hundreds rally in Berlin, Germany, in solidarity with Palestinians 📍 Demonstrators march from Oranienplatz toward Neukolln Town Hall, condemning Israeli attacks on Gaza and German arms supplies to Israel 🔹 Protesters demand accountability and highlight hunger in Gaza https://t.co/5zRaduRrZx — Anadolu English (@anadoluagency) October 25, 2026

إغلاق الضفة الغربية

في سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية الواسعة في مدينة الخليل، التي شملت إجلاء سكان وهدم منشآت وتطبيق ما وصفه بـ"نموذج جنين"، بالتزامن مع توسيع انتهاكاته العسكرية في الضفة الغربية بأسرها.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس توسيع العمليات العسكرية وفرض إغلاق واسع على الخليل وبلدة حلحول المجاورة.

إخراج 2000 فلسطيني من منازلهم بالضفة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لهيئة البث إنه جرى إخراج نحو ألفي فلسطيني من منازلهم في الخليل حتى الآن، وكان بيان للجيش الإسرائيلي أفاد ببدء عملية تستمر عدة أيام بمشاركة "الشاباك" وحرس الحدود والإدارة المدنية.

وتركزت العملية بالخليل في حيي "دير بحّة" و"الجلدة"، حيث يزعم الجيش وجود نحو ألفي فلسطيني من عائلة الجعبة التي يدعي ارتباط أفراد منها بحركة حماس.

وأجبر الاحتلال السكان على مغادرة منازلهم دون تحديد موعد للعودة وسط اتهامات للجيش بفرض عقاب جماعي.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد أنها ستغلق كل المعابر البرية مع الضفة الغربية يوم انتخابات الكنيست الذي يصادف بعد غد الثلاثاء، فيما يواصل جيش الاحتلال العملية العسكرية الواسعة في مدينة الخليل.

وأفاد جيش الاحتلال على تطبيق تليجرام أن القيادة السياسية وافقت على حظر دخول وخروج العمال الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن، بما في ذلك المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إغلاق كل المعابر البرية طوال يوم الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر.