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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يدرس التقدم بشكوى لكاف ضد طاقم حكام مباراة عزام يونايتد

زد
زد
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم، إن مجلس إدارة نادي زد يدرس التقدم بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراته أمام عزام يونايتد في الكونفدرالية.

وقالت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور"  أن الحكم ألغى هدفًا لنادي زد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة حرمته من التعادل أمام عزام يونايتد، ليتلقى الفريق الخسارة ويودع البطولة من دور الـ32.

واختتمت أن النادي يدرس في الوقت الحالي إصدارة بيانًا رسميًا ضد طاقم التحكيم وإرسال شكوى إلى كاف.

زد يودع منافسات كأس الكونفدرالية 

ودع فريق زد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمةمن عزام التنزانى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت فى تنزانيا، فى إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 1-1.

وحاول زد السيطرة علي اللقاء وشن الهجمات ولكن قابله الفريق التنزاني بعدة هجمات خطيرة.  

وفي الشوط الثاني، خطف صاحب الأرض الأسبقية بعدما سجل ايدي سليماني نادو هدف التقدم في الدقيقة 64، وحاول زد تصحيح الوضع وإدراك التعادل من أجل اصعود لدور المجموعات ولكن دون تحقيق أي آهداف 

نادي زد الكونفدرالية عزام يونايتد فريق زد محمد شوقي

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