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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رفيف ولوجين.. وزير الرياضة ينعى لاعبتي الجودو بعد وفاتهما بحادث

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

نعى وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل  لاعبتي المشروع القومي للجودو بمحافظة أسيوط، رفيف محمد عبد المنعم محمد، ولوجين عبد العزيز صابر، اللتين لقيتا مصرعهما إثر حادث أليم وقع لهما أثناء رجوعهما من المشاركة في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة.

وأقيمت بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة على صالة حلوان في وقت متأخر من مساء أمس قبل أن تتعرض اللاعبتان للحادث خلال رحلة العودة إلى أسيوط

وكتبت وزارة الشباب والرياضة :  ينعى وزير الشباب والرياضة، والقيادات وجميع العاملين بالوزارة، لوجين عبد العزيز صابر ورفيف محمد عبد المنعم، لاعبتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ، اللتين توفاهما الله في حادث أليم، عقب مشاركتهما في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة .

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل المشروع القومي للجودو الجودو اتحاد الجودو

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