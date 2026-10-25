رفيف ولوجين.. وزير الرياضة ينعى لاعبتي الجودو بعد وفاتهما بحادث

نعى وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل لاعبتي المشروع القومي للجودو بمحافظة أسيوط، رفيف محمد عبد المنعم محمد، ولوجين عبد العزيز صابر، اللتين لقيتا مصرعهما إثر حادث أليم وقع لهما أثناء رجوعهما من المشاركة في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة.

وأقيمت بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة على صالة حلوان في وقت متأخر من مساء أمس قبل أن تتعرض اللاعبتان للحادث خلال رحلة العودة إلى أسيوط

وكتبت وزارة الشباب والرياضة : ينعى وزير الشباب والرياضة، والقيادات وجميع العاملين بالوزارة، لوجين عبد العزيز صابر ورفيف محمد عبد المنعم، لاعبتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ، اللتين توفاهما الله في حادث أليم، عقب مشاركتهما في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة .