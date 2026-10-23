وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد القاضي بفضية كأس العالم للسلاح للشباب

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعب منتخب مصر للسلاح أحمد القاضي، لفوزه بالميدالية الفضية في سلاح السيف ببطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة بالجزائر.

وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد القاضي بفضية كأس العالم

وأشاد الوزير بنتائج البعثة المصرية، مقدمًا التهنئة للأجهزة الفنية والطبية والإدارية، ولمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن طارق الحسيني.

وأكد الوزير أن رياضة السلاح المصرية أصبحت تضم نخبة من أبرز اللاعبين على المستوى العالمي، وهو ما يمثل ثمرة العمل المنظم والدعم المتواصل الذي توليه الدولة للرياضات الأولمبية .