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وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات واقعة الطفلة زينة فاروق ومدرب تنس الطاولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات واقعة الطفلة زينة فاروق ومدرب تنس الطاولة

زينة فاروق
زينة فاروق
رباب الهواري

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وجّه اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة باتخاذ الإجراءات الفورية بشأن واقعة مدرب تنس الطاولة واللاعبة الطفلة زينة فاروق، بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت تعرضها للضرب خلال مشاركتها في منافسات أسبوع الأمل العالمي للاعبين واللاعبات تحت 12 عامًا، الذي أقيم بمدينة شيفيلد الإنجليزية.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن توجيهات الوزير تضمنت إيقاف المدرب المذكور عن ممارسة أي نشاط، والبدء الفوري في التحقيقات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مع ضرورة موافاة الوزارة بنتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شدد على توقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا حال ثبوت إدانة المدرب، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات الواقعة، وأنه لا يمكن الجزم بنتائج التحقيقات قبل الانتهاء منها.

وأشار الشاذلي إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية بدأت بالفعل إجراءات التحقيق في الواقعة، موضحًا أن التحقيقات ستشمل الاستماع إلى أقوال الطفلة ووالدتها، مع إمكانية طلب مقاطع الفيديو رسميًا من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وشدد على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة بشأن مقاطع الفيديو المتداولة، لافتًا إلى أن الشواهد الأولية كانت وراء تحرك الوزير وإصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على ضرورة التحقق من جميع الملابسات قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

وأكد المتحدث الرسمي أن تصريحات والدة اللاعبة لن تؤثر على مسار التحقيقات، التي ستسير وفقًا للإجراءات واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن تحديد المسؤولية والعقوبات المترتبة عليها سيكون وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

واختتم الشاذلي بالتأكيد على تشديد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تعميم التوجيهات على الاتحادات الرياضية كافة، للتأكيد على التزام مجالس الإدارات والأجهزة الفنية والإدارية والمنتسبين للمنظومة الرياضية باللوائح والقوانين، واحترام الروح الرياضية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

تنس زينة فاروق اخبار الرياضة تنس طاولة

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