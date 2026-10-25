ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته رفقة صديقتها.

إطلالة ليلى أحمد زاهر

وظهرت ليلى أحمد زاهر، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الأسود، ونسقت معه توب وجاكيت كلاسيك بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى أحمد زاهر، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى أحمد زاهر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى أحمد زاهر