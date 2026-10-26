محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرتي لاعبتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضحيتي حادث المنيا

قدم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، واجب العزاء لأسرتي لاعبتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، رفيف محمد عبد المنعم ولوجين عبد العزيز صابر، اللتين وافتهما المنية إثر حادث السير الذي تعرض له عدد من لاعبي المشروع ومدربيهم بمحافظة المنيا، أثناء عودتهم من القاهرة عقب المشاركة في بطولة الجمهورية للجودو، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الأليم، ومقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسرتيهما، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

رافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء وفد ضم كل من محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، حيث أعرب أعضاء الوفد عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرتي الفقيدتين، داعين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

حيث توجه المحافظ إلى مسقط رأس اللاعبة رفيف محمد عبد المنعم بقرية الزاوية، وقدّم واجب العزاء لوالدها وأفراد أسرتها، معربًا عن صادق مواساته لهم في هذا الظرف العصيب، كما قدم واجب العزاء لأسرة اللاعبة لوجين عبد العزيز صابر، بدار المناسبات بحي شرق مدينة أسيوط، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لوالدها وذويها.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على مساندة أسرتي اللاعبتين في هذا الظرف الإنساني الأليم، مشيرًا إلى تقديم مساعدات عاجلة للأسرتين، إلى جانب أوجه الدعم التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي في مثل هذه الظروف، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهما وتوفير المساندة اللازمة، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيدتين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرتيهما الصبر والسلوان.