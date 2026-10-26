جامدين أوي.. مروى اللبنانية تطرح أحدث أغانيها

طرحت المطربة مروى اللبنانية أغنيتها الجديدة «جامدين أوي»، التي تتناول موضوعات الثقة بالنفس والأنوثة وروح الدعابة، من خلال كلمات تتضمن عبارات تعبر عن الاعتزاز بالنفس والجرأة.

وتتضمن كلمات الأغنية عبارات من بينها «كعبي عالي» و«هتقرب من النار تتلسع»، في إطار يعتمد على التعبير عن الشخصية القوية والثقة بالنفس.

وتقدم مروى من خلال الأغنية محتوى غنائيًا يتناول أجواء البنات وتفاصيل حياتهن، مع التركيز على مفردات الدلع والشقاوة والمرح.

وتأتي «جامدين أوي» ضمن الأعمال الغنائية التي تقدمها مروى خلال الفترة الحالية، وتعتمد في مضمونها على الأنوثة والمرح والتعبير عن الذات.

أغاني مروى اللبنانية

في يونيو الماضي، طرحت المطربة مروى اللبنانية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان " أهلا بالعيد " علي الفناة الرسمية علي موقع اليوتيوب.

أغنية أهلا بالعيد كلمات شريف طاهر، ألحان: مجدي أبو عوف، توزيع موسيقي: مصطفى أبو ريا، ومن إخراج الكليب: أحمد خليل.

وقبلها طرحت مروى اللبنانية، أغنيتها "أهلاً رمضان"، والتي جسدت فيها شخصية المسحراتي في أول ظهور نسائي بهذا الدور، وجابت شوارع مصر مع الأطفال في مشاهد رمضانية جميلة ومليئة بالروحانيات.

هذا التوجه الفني أكسب مروى مكانة خاصة بين جمهور الفن الطربي الذي يشتاق لمثل هذه

أغنية تعكس روح الأمومة، وضحكة الأطفال، ولمة العيلة، في عمل صادق يصل القلب بلا استئذان.