قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والرسوم وخطوات التقديم
الريال بـ 15 والدولار يتخطى الـ 56.. زلزال في أسعار العملات بالبنوك اليوم
مخالفة للقانون.. أحمد موسى: مذكرة ليبيا وتركيا تتسبب في غضب المصريين
«إسرائيل عدو وهتفضل عدو»| أحمد موسى عن دهس مغنية كولومبية لعلم الاحتلال: المرة الجاية ولَّعي فيه
حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات
البنتاجون يستعد لحرب عالمية.. خطة للصمود لمدة 90 يوما بدون كهرباء وإمدادات
العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس
ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026
عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جامدين أوي.. مروى اللبنانية تطرح أحدث أغانيها

مروى اللبنانية
مروى اللبنانية
محمد سعيد

طرحت المطربة مروى اللبنانية أغنيتها الجديدة «جامدين أوي»، التي تتناول موضوعات الثقة بالنفس والأنوثة وروح الدعابة، من خلال كلمات تتضمن عبارات تعبر عن الاعتزاز بالنفس والجرأة.

وتتضمن كلمات الأغنية عبارات من بينها «كعبي عالي» و«هتقرب من النار تتلسع»، في إطار يعتمد على التعبير عن الشخصية القوية والثقة بالنفس.

وتقدم مروى من خلال الأغنية محتوى غنائيًا يتناول أجواء البنات وتفاصيل حياتهن، مع التركيز على مفردات الدلع والشقاوة والمرح.

وتأتي «جامدين أوي» ضمن الأعمال الغنائية التي تقدمها مروى خلال الفترة الحالية، وتعتمد في مضمونها على الأنوثة والمرح والتعبير عن الذات.

أغاني مروى اللبنانية 

في يونيو الماضي، طرحت المطربة مروى اللبنانية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان " أهلا بالعيد " علي الفناة الرسمية علي موقع اليوتيوب.

أغنية أهلا بالعيد كلمات شريف طاهر، ألحان: مجدي أبو عوف، توزيع موسيقي: مصطفى أبو ريا، ومن إخراج الكليب: أحمد خليل. 

وقبلها طرحت مروى اللبنانية، أغنيتها "أهلاً رمضان"، والتي جسدت فيها شخصية المسحراتي في أول ظهور نسائي بهذا الدور، وجابت شوارع مصر مع الأطفال في مشاهد رمضانية جميلة ومليئة بالروحانيات.

هذا التوجه الفني أكسب مروى مكانة خاصة بين جمهور الفن الطربي الذي يشتاق لمثل هذه 

أغنية تعكس روح الأمومة، وضحكة الأطفال، ولمة العيلة، في عمل صادق يصل القلب بلا استئذان.

المطربة مروى مروى مروى اللبنانية المطربة مروى اللبنانية أغاني مروى اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

ترشيحاتنا

مروى اللبنانية

جامدين أوي.. مروى اللبنانية تطرح أحدث أغانيها

ميرنا نور الدين وكريم أبو ذكري

دراما رمضان 2027.. ميرنا نور الدين تتعاقد على بطولة مسلسل «180»

بوستر فيلم موسكو كايرو

غدًا.. العرض الخاص لفيلم «موسكو كايرو»

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد