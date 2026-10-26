العربي الناصري: تفويض البرلمان للرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي ومسؤولية مصر القومية

أشاد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بموافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الموقف المصري يعبر عن جوهر المشروع القومي العربي القائم على وحدة المصير، والتضامن بين الشعوب العربية، ورفض المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها واستقرارها.

العلاقات المصرية السعودية

وأكد أبو العلا أن الأمن القومي العربي لا يمكن تجزئته، وأن ما تتعرض له أي دولة عربية من تهديدات يفرض على الجميع مسؤولية التحرك والتنسيق لحماية مقدرات الأمة العربية، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود المصالح الثنائية إلى روابط تاريخية وحضارية ومصير مشترك، يجعل من التعاون بين البلدين ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وأضاف أن موافقة البرلمان تعكس إدراكًا لحساسية المرحلة الراهنة، وما تفرضه من ضرورة التمسك بالتضامن العربي الفعلي، بعيدًا عن الاكتفاء بالمواقف النظرية، موضحًا أن قوة الأمة العربية ترتبط بقدرة دولها على حماية سيادتها وصون مقدرات شعوبها والتعامل المشترك مع التحديات التي تواجهها.

دعم السعودية

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري على أن مصر، بحكم مكانتها ودورها التاريخي، تتحمل مسؤولية قومية تجاه قضايا الأمة العربية، مؤكدًا أن دعم السعودية يأتي في إطار الدفاع عن الأمن القومي العربي واحترام سيادة الدول، وأن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل ضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراعات.