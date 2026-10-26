برلماني: موافقة البرلمان على تفويض الرئيس السيسي تؤكد أولوية حماية الأمن القومي المصري والعربي

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية تعكس أهمية التعامل مع التطورات الإقليمية برؤية مسؤولة تضع أمن مصر واستقرار المنطقة في مقدمة الأولويات.

تفويض الرئيس لدعم السعودية

وأوضح لاوندي أن انعقاد جلسات سرية لمناقشة المستجدات الإقليمية يعكس طبيعة الملفات المطروحة وحساسيتها، وحرص المؤسسات الدستورية على دراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والعربي قبل اتخاذ القرار، في إطار من التنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأضاف أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة، وأن التنسيق بين البلدين يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التهديدات الخارجية وحماية سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشددًا على أن التضامن العربي بات ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الراهنة.

الحفاظ على استقرار المنطقة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تحركًا متوازنًا يجمع بين حماية الأمن القومي، وتعزيز التعاون العربي، ودعم المسارات الدبلوماسية التي تحول دون اتساع نطاق الأزمات، مؤكدًا أن مصر تواصل أداء دورها في دعم الاستقرار وصون مقدرات الشعوب العربية.