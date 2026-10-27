محافظ أسيوط يتفقد مجمعي الخدمات الحكومية بالشامية والعونة ضمن "حياة كريمة"

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بمجمعي الخدمات الحكومية بقريتي الشامية والعونة التابعتين لمركز ساحل سليم، لمتابعة انتظام التشغيل وسير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة.

رافق المحافظ خلال الجولة سوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعواطف درويش، نائب رئيس المركز والمشرف على مبادرة "حياة كريمة" بالمركز، وعلي عطا، نائب رئيس المركز، ومحمود همام، رئيس قرية بويط، وعواطف حليم مسعود، مدير المركز التكنولوجي بالشامية، ونجلاء فتحي عبد القادر، مدير المركز التكنولوجي بالعونة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين.

وأكد اللواء محمد علوان أن المتابعة الميدانية تستهدف التأكد من انتظام تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية وتحقيق الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تقريب الخدمات من المواطنين داخل قراهم، وتخفيف مشقة الانتقال إلى المدن، وتوفير الوقت والجهد.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المركزين التكنولوجيين، وتابع إجراءات استقبال الطلبات وإنهاء المعاملات، كما تابع إجراءات تسليم بطاقات "تكافل وكرامة"، والتي بلغت نحو 5 آلاف بطاقة بقرية الشامية و1224 بطاقة بالعونة، مشددًا على تنظيم عملية التسليم لمنع التكدس، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وتجهيز الإدارات المعنية لضمان سهولة الإجراءات.

واستمع المحافظ إلى شرح حول منظومة التشغيل والتجهيزات المتاحة، والتي تشمل تدريب أطقم العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لتشغيل المنظومة التي تضم 17 شباكًا لتقديم الخدمات.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، موجهًا بسرعة التعامل معها وتذليل العقبات، كما شدد على العاملين بضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم باحترام، وتقديم الخدمات بكفاءة وسرعة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية لمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان انتظام التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المحلية، مشيرًا إلى أن مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشامية يُعد أول مجمع خدمي يتم تشغيله بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ فبراير الماضي، بما يعزز جهود الدولة في تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.