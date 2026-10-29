مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 اخرين مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلاف على أرض زراعية بقرية شطب بمركز أسيوط.

وتلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين إحداهما من قرية شطب والأخرى من قرية موشا التابعة لدائرة المركز مع وجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

على الفور انتقل ضباط الشرطة يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلة القصاصين من قرية موشا وعائلة نعيم من قرية شطب.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين من عائلة نعيم فيما أصيب شخص من عائلة القصاصين.

وكشفت التحريات والمعلومات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على أرض زراعية تقع بناحية قرية شطب فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط موقع المشاجرة للسيطرة على الأوضاع ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما أودع الجثمان مشرحة المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.