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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكبرة بمنفلوط لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

حملات مكبرة بمنفلوط لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق
حملات مكبرة بمنفلوط لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بهدف تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على الأرصفة والطرق العامة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط وشرطة المرافق بأسيوط، وقطاع الإشغالات وإدارة رخص المحلات، وبمشاركة ناجح عبد النعيم وسواح موسى، نائبي رئيس المركز، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمختلف صورها من الشوارع والطرق العامة.

وقال اللواء محمد علوان إن الحملة استهدفت إزالة فرش الخضراوات والفاكهة، وإشغالات المقاهي وتندات القماش والبروزات أمام المحلات التجارية، وفتارين عرض الأطعمة التي تعوق حركة المارة وتشغل حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر للباعة الجائلين، كما جرى توجيه إنذارات لأصحاب المحلات المخالفة بضرورة الالتزام بحدود محلاتهم وعدم التعدي على الطريق العام، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الدورية والمفاجئة للتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي التي تعوق حركة المواطنين والمركبات وتتسبب في التكدسات المرورية، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، بما يحقق الانضباط في الشارع، ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق العامة، ويوفر بيئة آمنة وميسرة للجميع.

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