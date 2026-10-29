مفاجآت نارية في قرعة ربع نهائي كأس كاراباو.. ليفربول يصطدم ببورنموث والسيتي يواجه برادفورد

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" عن مواجهات مثيرة يتصدرها لقاء ليفربول وبورنموث ومواجهة مانشستر سيتي أمام برادفورد سيتي فيما يواصل فليتوود تاون أحد أندية الدرجة الرابعة الإنجليزية كتابة مغامرته الاستثنائية بعد الإطاحة بأرسنال.

فليتوود تاون يواصل مفاجآته بعد الإطاحة بأرسنال

فليتوود تاون الأضواء في كأس كاراباو بعدما فجر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء أرسنال بركلات الترجيح ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فليتوود تاون للفائز من مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في لقاء يقام على ملعب الفريق المنتمي إلى الدرجة الرابعة، الذي يحلم بمواصلة مغامرته والوصول إلى المربع الذهبي.

ليفربول في اختبار صعب أمام بورنموث

وضعت القرعة ليفربول في مواجهة قوية أمام بورنموث بعدما نجح الريدز في تجاوز عقبة تشيلسي بركلات الترجيح ليواصل مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمدرب الإسباني أندوني إيراولا الذي يستعد لمواجهة فريقه السابق بورنموث في اختبار مرتقب يسعى خلاله لقيادة ليفربول إلى الدور نصف النهائي.

في المقابل، يدخل بورنموث المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب إقصاء أستون فيلا ويطمح إلى تحقيق مفاجأة جديدة على حساب أحد عمالقة الكرة الإنجليزية.

مانشستر سيتي يواجه برادفورد للدفاع عن لقبه

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره برادفورد سيتي أحد أندية الدرجة الثالثة في مواجهة تبدو فيها الأفضلية النظرية لصالح حامل اللقب إلا أن مفاجآت البطولة تبقي جميع الاحتمالات قائمة.

وكان السيتي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بعد تخطي برايتون بركلات الترجيح بينما يسعى برادفورد لاستعادة ذكريات إنجازه التاريخي بالوصول إلى نهائي البطولة عام 2013.

كريستال بالاس يصطدم بسندرلاند

وفي المواجهة الرابعة، يلتقي كريستال بالاس مع سندرلاند بعدما نجح الأول في تجاوز فولهام فيما حجز الثاني بطاقة التأهل على حساب برينتفورد.

ويتطلع الفريقان إلى استغلال الفرصة من أجل بلوغ نصف النهائي في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس كاراباو 2026-2027

تاون × الفائز من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

مانشستر سيتي × برادفورد سيتي.

ليفربول × بورنموث.

كريستال بالاس × سندرلاند.

مواعيد ربع النهائي والنهائي في كأس كاراباو

المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 ديسمبر 2026 بينما تقام مواجهات نصف النهائي على مرحلتين خلال الأسبوعين اللذين يبدآن يومي 11 يناير و1 فبراير 2027.

وتُختتم منافسات البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم الأحد 21 مارس 2027، وسط ترقب لمعرفة هوية الفريق الذي سينجح في اعتلاء منصة التتويج.