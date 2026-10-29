قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق الأمن المائي
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 عند 6380 جنيهًا والجنيه الذهب يتخطى 51 ألفًا
انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف
برلماني: القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي
مدبولي يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية
الأهلي يُخطّط لضم 3 مدافعين في يناير حال رحيل ياسر إبراهيم
مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل
اعرف درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
حافظوا على بلدكم.. مدبولي لشباب السويس: بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني
البدوي: الوفد لن يستجدي مقاعد البرلمان من أحد
تحرك برلماني لرفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»
مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الأهلي يواجه مودرن سبورت والنصر يصطدم بالخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 89 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملات رقابية مكثفة من خلال المديرية وإداراتها الخارجية بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 89 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق، تنوعت بين مخالفات السلع الغذائية والمواد البترولية والأنشطة التجارية ومخالفات إنتاج الخبز المدعم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 14 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى دون فواتير، إلى جانب ضبط 200 كيلوجرام من الأرز دون فواتير، وكميات من المنظفات دون فواتير، فضلًا عن ضبط أسطوانة بوتاجاز مستخدمة في غير الغرض المخصص لها.

وأضاف المحافظ أن الحملات رصدت تجميع 1400 رغيف بلدي مدعم دون وجه حق، كما كشفت عن قيام محطات وقود بالتصرف والتجميع في 8100 لتر من السولار والبنزين دون وجه حق. وأسفرت الحملات كذلك عن تحرير 7 محاضر لمزاولة نشاط دون ترخيص، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 65 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات المقررة، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بون صرف الخبز.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات التموينية الدورية والمفاجئة بجميع أنحاء المحافظة، والتعامل بحسم مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تؤثر على توافر السلع المدعمة ووصولها إلى مستحقيها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع حفاظًا على حقوق المواطنين.

أسيوط الحملات التموينية المخابز البلدية الأسواق المنشآت التموينية الغش التجاري التلاعب بالأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

تغيير نشاط عقار وتوصيل مرافق وإنارة.. رئيس مدينة الغردقة يبحث مطالب 9 مواطنين

صورة موضوعية

220 تظلمًا لتقنين البناء على أملاك الدولة بالبحر الأحمر.. اللجنة تنتهي من فحص 27 طلبًا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يكرم وكلاء الصحة والتضامن والسكان ومتطوعي مبادرة ألف قائد سكاني

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد