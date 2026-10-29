محافظ أسيوط: تحرير 89 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملات رقابية مكثفة من خلال المديرية وإداراتها الخارجية بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 89 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق، تنوعت بين مخالفات السلع الغذائية والمواد البترولية والأنشطة التجارية ومخالفات إنتاج الخبز المدعم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 14 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى دون فواتير، إلى جانب ضبط 200 كيلوجرام من الأرز دون فواتير، وكميات من المنظفات دون فواتير، فضلًا عن ضبط أسطوانة بوتاجاز مستخدمة في غير الغرض المخصص لها.

وأضاف المحافظ أن الحملات رصدت تجميع 1400 رغيف بلدي مدعم دون وجه حق، كما كشفت عن قيام محطات وقود بالتصرف والتجميع في 8100 لتر من السولار والبنزين دون وجه حق. وأسفرت الحملات كذلك عن تحرير 7 محاضر لمزاولة نشاط دون ترخيص، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 65 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات المقررة، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بون صرف الخبز.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات التموينية الدورية والمفاجئة بجميع أنحاء المحافظة، والتعامل بحسم مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تؤثر على توافر السلع المدعمة ووصولها إلى مستحقيها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع حفاظًا على حقوق المواطنين.