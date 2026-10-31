قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليل مخدرات وفحص الفرامل وتفريغ الكاميرات.. ننشر قرارات النيابة الكاملة في حادث الأوسطي
نقبل النقد ونرفض التشويه..الممثلين: إطلاق مبادرة وطنية لإعادة تقييم دور الفن
استهداف روسي لمنشآت الطاقة و انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أسرة أوكرانية
10 وفيات و24 إصابة.. حصيلة ضحايا حادث الأوسطي بالفيوم
100 شاحنة مُحملة بـ1400 طن مساعدات.. إطلاق القافلة الإغاثية الـ14 إلى غزة
وزير الصناعة: إطلاق أول سيارة كهربائية بمكون محلي 45% خطوة مهمة لتوطين صناعة المركبات
بقيمة أقطاي وعلي محمود.. إنبي يحدد سعر بيع كالوشا إلى الأهلي| خاص
الأرصاد : ارتفاع الحرارة يعود مجددا.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة
بحضور إعلامي كبير.. زاهى حواس يختار أهم 3 قطع أثرية بمتحف ترينتو الإيطالية
أحتاج إلى قطرات.. ترامب يتوقف عن الحديث خلال تجمع انتخابي لمسح عينيه
مفتي الجمهورية: نشر الشائعات يهدد ثقة الناس في المؤسسات ويربك الاقتصاد الوطني
الهلال الأحمر يساند مصابي حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الأوسطي ويوفر الدعم لأسر الضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: زراعة 30 شجرة كينو كاربس بطريق العائلة المقدسة بقرية درنكة

زراعة 30 شجرة كينو كاربس بطريق رحلة العائلة المقدسة بقرية درنكة
زراعة 30 شجرة كينو كاربس بطريق رحلة العائلة المقدسة بقرية درنكة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، من خلال التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في تحسين البيئة والحد من التلوث، وتعزيز الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لأعمال الزراعة والاهتمام برعاية الأشجار لضمان نموها وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال التشجير ومتابعة زراعة الأشجار بالقرى التابعة للمركز، حيث تابع القسم الزراعي أعمال التشجير بطريق رحلة العائلة المقدسة بقرية درنكة، وتمت زراعة 30 شجرة من نوع «كينو كاربس»، في إطار جهود التوسع في المساحات الخضراء وتحسين البيئة المحيطة بالطرق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية مواصلة تنفيذ أعمال التشجير بالمناطق المستهدفة، مع الاهتمام باختيار الأنواع المناسبة لطبيعة المواقع، والالتزام ببرامج الري والرعاية والصيانة، بما يضمن الحفاظ على الأشجار المزروعة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يتطلب تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المرور الميداني لمتابعة أعمال التشجير بمختلف القرى، والتأكد من الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، مع التوسع في زراعة الأشجار بالطرق والمحاور والمناطق العامة وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة أعمال التشجير المساحات الخضراء زراعة الأشجار رحلة العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

ترشيحاتنا

هوندا باسبورت باها سبك

هوندا باسبورت باها الجديدة بقوة 1300 حصان ومحرك سيارات السباق

تويوتا وودلاند

لهواة المغامرات.. تويوتا تطلق 5 سيارات شتوية تتحدى الطرق الصعبة والثلوج

خسائر فولكس فاجن

فولكس فاجن تخسر 6.6 مليار دولار في 3 أشهر فقط

بالصور

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد