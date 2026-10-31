محافظ أسيوط: زراعة 30 شجرة كينو كاربس بطريق العائلة المقدسة بقرية درنكة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، من خلال التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في تحسين البيئة والحد من التلوث، وتعزيز الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لأعمال الزراعة والاهتمام برعاية الأشجار لضمان نموها وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال التشجير ومتابعة زراعة الأشجار بالقرى التابعة للمركز، حيث تابع القسم الزراعي أعمال التشجير بطريق رحلة العائلة المقدسة بقرية درنكة، وتمت زراعة 30 شجرة من نوع «كينو كاربس»، في إطار جهود التوسع في المساحات الخضراء وتحسين البيئة المحيطة بالطرق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية مواصلة تنفيذ أعمال التشجير بالمناطق المستهدفة، مع الاهتمام باختيار الأنواع المناسبة لطبيعة المواقع، والالتزام ببرامج الري والرعاية والصيانة، بما يضمن الحفاظ على الأشجار المزروعة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يتطلب تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المرور الميداني لمتابعة أعمال التشجير بمختلف القرى، والتأكد من الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، مع التوسع في زراعة الأشجار بالطرق والمحاور والمناطق العامة وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.