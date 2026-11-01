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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم 120 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بساحل سليم

محافظ أسيوط يسلم 120 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بساحل سليم
محافظ أسيوط يسلم 120 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بساحل سليم
إيهاب عمر

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، 120 بطانية شتوية للأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز ومدينة ساحل سليم، بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعية، ضمن مبادرة «شتاء دافئ للأسر الأولى بالرعاية»، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا ومساندتها في مواجهة برودة الشتاء، في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين.

جاء ذلك خلال فعالية أُقيمت بقاعة الاجتماعات بمقر رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم، بحضور محمد إسماعيل يحيى، رئيس المركز، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة وعلي عطا وعواطف درويش وأحمد ماهر نواب رئيس المركز، وهناء مختار عبد الحميد، مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وحرص محافظ أسيوط على تسليم البطاطين للأسر المستفيدة، مؤكدًا أن المبادرات الإنسانية والاجتماعية تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي، وتعكس أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير جانب من احتياجاتها الأساسية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المراكز والقرى، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المعنية ومؤسسات المشاركة المجتمعية، مع الحرص على وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقًا لمعايير الاستحقاق، بما يعزز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية ويحقق أكبر استفادة ممكنة منها.

وتضمنت الفعالية التأكيد على أهمية مراجعة بيانات الحالات المستفيدة والتحقق من مدى استحقاقها، لضمان توجيه الدعم للفئات المستهدفة وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، فيما أعربت الأسر المستفيدة عن تقديرها للمبادرة، موجهة الشكر لمحافظ أسيوط والقائمين عليها، في أجواء عكست ما تمثله هذه المساعدات من دعم إنساني يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود محافظة أسيوط لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتكثيف برامج الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم لها بمختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط بطانية شتوية المشاركة المجتمعية مبادرة الفئات الأكثر احتياجًا الحماية الاجتماعية الأسر الأولى بالرعاية

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