مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ

أكد يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرسل إشارات عبر قنوات مختلفة تفيد بأنه يريد التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مستشار بوتين، وفقا لشبكة روسيا اليوم: “زيلينسكي يرسل إشارات عبر قنوات مختلفة. إذا كان يريد التحدث - إذا كان مهتمًا جدًا بإجراء محادثة - فليأتِ”.

بوتين سيرد على مكالمة زيلينسكي



وأكد أوشاكوف أن بوتين لم يرفض قط التحدث مع زعيم النظام الأوكراني، وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي سيرد على مكالمة محتملة من زيلينسكي، أجاب: نعم بالطبع، وأضاف: " أعتقد أنه سيرد بالطبع، لم يرفض بوتين قط الدخول في محادثات ".

وأشار مستشار بوتين أيضًا إلى ضرورة إجراء الجولات الأولى من المفاوضات لحل النزاع الأوكراني في إطار ثلاثي يضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا .

وأوضح أوشاكوف: "نحافظ على اتصالات عمل مع الأمريكيين، لذا فمن المنطقي، بالطبع، أن تُعقد الجولات الأولى من المفاوضات على الأقل في إطار ثلاثي"، مضيفًا أن ممثلين أوروبيين قد ينضمون لاحقًا إلى طاولة المفاوضات.

وفقا للتقرير، فقد أكد فلاديمير بوتين في وقت سابق، التزام بلاده بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة ضمان أمن روسيا على المدى الطويل والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك توسع حلف الناتو - الذي تعتبره موسكو تهديداً - وانتهاك حقوق السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.



ينص المقترح الروسي على سحب كييف قواتها بالكامل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون (اللتين ضُمتا إلى روسيا بعد استفتاءات شعبية عام 2022)، والاعتراف بهذه المناطق، إلى جانب شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ، كجزء من الاتحاد الروسي.

كما يدعو المقترح إلى ضمانات لحياد أوكرانيا، وعدم انحيازها لأي طرف، ونزع سلاحها النووي، ونزع سلاحها، واجتثاث النازية منها.