محافظ أسيوط: متابعات ميدانية مستمرة ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة منظومة النظافة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، ورفع كفاءة منظومة النظافة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتمهيد الطرق، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات النظافة المكبرة بقرى المركز، والتي شملت قرى المطيعة ومنقباد ونجع سبع وموشا وريفا، لرفع مخلفات القمامة ونقاط التجميع ونواتج تطهير الترع، باستخدام معدات الوحدات المحلية القروية، ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى النظافة بالقرى التابعة للمركز.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار الحملات الصباحية والمسائية بصورة يومية، مع تكثيف المرور الميداني ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا ضرورة التزام رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات القمامة أو احتياجات تمهيد الطرق، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، وتسخير المعدات والإمكانات المتاحة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات ونواتج تطهير الترع، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تراكمها مجددًا، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة العامة بمختلف القرى، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود المحافظة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.