قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي
وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل
بعد تهديدات إيران .. ما هي قدرات الصواريخ الإيرانية.. وهل تمثل تهديدًا لأوروبا؟
التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد
الصين تنفذ تهديدها ضد الدوري الإسباني.. اختفاء مباريات ريال مدريد و«مبابي» من شاشات التليفزيون الرسمي
وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية
ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يستعرض رؤية الدولة للتوسع في آليات التمويل المبتكر.. نواب: خطوة لفتح آفاق جديدة للاستثمار.. ونحتاج بيئة تشريعية جاذبة لتعزيز آلياته

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • نائب: التمويل المبتكر بوابة جديدة لدعم الاقتصاد وتسريع مشروعات التنمية
  • نائب: التوسع في آليات التمويل المبتكر ضرورة لتنويع مصادر تمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية
  • نائب: التمويل المبتكر بوابة جديدة لدعم الاقتصاد وتسريع مشروعات التنمية

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة» الذي انعقد بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية.


وخلال مشاركته، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، كما شارك في جلسات وفعاليات نقاشية رفيعة المستوى لاستعراض جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.


في هذا الصدد، ثمنت النائبة بثينة ابو زيد، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في التوسع في آليات التمويل المبتكرة، لافتة إلى ضرورة  وضع ضوابط واضحة تضمن الشفافية والحوكمة في إدارة الأدوات .


وأكدت" أبو زيد" في تصريحاتها أن نجاح استراتيجية التمويل المبتكر يتطلب تكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع موارده التمويلية.

من جانبه، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في آليات التمويل المبتكر يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين


وأوضح " هلال" في تصريحاته أن أهمية التمويل المبتكر تكمن في قدرته على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات، فضلًا عن الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة.


وأشار عضو الشيوخ إلى أن التوسع في هذه الآليات يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار.

وأضاف أن التمويل المبتكر يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، من خلال تنويع الأدوات التمويلية والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي مستدام.


في سياق متصل، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر، يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر تمويل المشروعات القومية والتنموية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى توفير موارد تمويلية مستدامة.


وأوضح " نظير" في تصريح خاص أن التمويل المبتكر يتيح فرصًا أوسع للاستفادة من أدوات التمويل، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على المخصصات الحكومية أو الاقتراض، بما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين.


وأشار عضو النواب إلى أن هناك عددًا من الآليات التي يمكن التوسع في استخدامها، من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب آليات التمويل المرتبطة بتحقيق نتائج تنموية محددة، والاستفادة من التمويل الميسر والمنح الدولية.

وشدد النائب على أهمية توجيه هذه الأدوات لتمويل القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، ويساعد على خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج.

الحكومة التمويل المبكر مجلس النواب تمويل وزير التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

محمد صلاح

أحمد جلال يحسم الجدل حول وجود خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

هالة صدقي

هالة صدقي تشيد بميار عثمان: اللي عايز ينجح بينجح

محمد الحلو

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد تركيب دعامات بالقلب.. خاص

نجوم مسرحية أنا مش عارفني

السفير المصري في الرياض يحتفي بفريق «أنا مش عارفني».. غداء يجمع الفن والدبلوماسية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد