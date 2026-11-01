الصرف الصحي يصل إلى مساكن حي السلام بديروط.. ومحافظ أسيوط يتابع التنفيذ

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تتابع ميدانيًا أعمال توصيل شبكات الصرف الصحي بمساكن حي السلام، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي بالمنطقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المتابعة الميدانية شملت تفقد الأعمال على الطبيعة، بمشاركة مرفت عبد الحميد وعماد عزيز، نائبي رئيس المركز، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، والتنسيق مع الجهات والشركات المنفذة لتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنفيذ وفقًا للمعايير المحددة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الخدمات الأساسية، والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يضمن الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنين، في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية الأساسية بمختلف المناطق.