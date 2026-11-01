قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي
وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل
بعد تهديدات إيران .. ما هي قدرات الصواريخ الإيرانية.. وهل تمثل تهديدًا لأوروبا؟
التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد
الصين تنفذ تهديدها ضد الدوري الإسباني.. اختفاء مباريات ريال مدريد و«مبابي» من شاشات التليفزيون الرسمي
وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية
ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار.. محافظ الغربية يتفقد ميدانيًا اصطفاف معدات وسيارات حي أول وثان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة ميدانية لتفقد اصطفاف السيارات والمعدات التابعة لحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ،والكهرباء،والغاز،بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، وذلك للوقوف على مستوى الجاهزية الفعلية للمعدات والتأكد من استعدادها للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والأمطار خلال موسم الشتاء.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أنواع ومكونات السيارات والمعدات المشاركة في الاصطفاف، واطلع على إمكاناتها والمهام المخصصة لها، كما تابع حالتها الفنية وكفاءتها التشغيلية، ومدى صلاحيتها للعمل وقدرتها على التحرك السريع والوصول إلى مواقع الطوارئ، مؤكدًا أهمية استمرار الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات، لضمان جاهزيتها الكاملة طوال موسم الشتاء.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أن الاصطفاف يأتي في إطار المراجعة الميدانية لإمكانات الأحياء والمراكز والمدن، والوقوف على مدى استعدادها للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، موجهًا بضرورة متابعة الحالة الفنية للسيارات والمعدات بصورة مستمرة، والتأكد من توافر كافة متطلبات تشغيلها، وجاهزية الأطقم المختصة للتعامل مع مختلف المواقف.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد المحافظ على أهمية مراجعة خطط انتشار وتمركز المعدات والسيارات بالمناطق المختلفة، وفقًا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين طوارىء الامطار ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

محمد صلاح

أحمد جلال يحسم الجدل حول وجود خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

المؤتمر العالمي الثاني لرعاية الحروق بمستشفى أهل مصر

من 20% إلى 85%.. مستشفى أهل مصر يحقق طفرة في علاج الحروق خلال عامين

إعلامي الوزراء : الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة وأسعارها ثابتة دون أي زيادات

إعلامي الوزراء : الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة وأسعارها ثابتة دون أي زيادات

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

وزير الري يوجه بتسريع التحول الرقمي بهيئة المساحة.. خدمات إلكترونية لتيسير معاملات المواطنين

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد