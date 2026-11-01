استعدادًا لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار.. محافظ الغربية يتفقد ميدانيًا اصطفاف معدات وسيارات حي أول وثان

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة ميدانية لتفقد اصطفاف السيارات والمعدات التابعة لحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ،والكهرباء،والغاز،بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، وذلك للوقوف على مستوى الجاهزية الفعلية للمعدات والتأكد من استعدادها للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والأمطار خلال موسم الشتاء.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أنواع ومكونات السيارات والمعدات المشاركة في الاصطفاف، واطلع على إمكاناتها والمهام المخصصة لها، كما تابع حالتها الفنية وكفاءتها التشغيلية، ومدى صلاحيتها للعمل وقدرتها على التحرك السريع والوصول إلى مواقع الطوارئ، مؤكدًا أهمية استمرار الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات، لضمان جاهزيتها الكاملة طوال موسم الشتاء.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن الاصطفاف يأتي في إطار المراجعة الميدانية لإمكانات الأحياء والمراكز والمدن، والوقوف على مدى استعدادها للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، موجهًا بضرورة متابعة الحالة الفنية للسيارات والمعدات بصورة مستمرة، والتأكد من توافر كافة متطلبات تشغيلها، وجاهزية الأطقم المختصة للتعامل مع مختلف المواقف.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد المحافظ على أهمية مراجعة خطط انتشار وتمركز المعدات والسيارات بالمناطق المختلفة، وفقًا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.