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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول.. طرابزون يتقدم على غازي عنتاب بهدف سافيتش في الدوري التركي

طرابزون
طرابزون
عبدالله هشام

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق طرابزون سبور على منافسه غازي عنتاب بنتيجة هدف دون رد، المقامة حاليا، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وجاء هدف فريق طرابزون عن طريق ستيفن سافيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع ليمنح الفريق التقدم في الشوط الأول.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في الخط الأمامي، ليقود طموحات فريقه في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة.


وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب كالتالي:

أونانا، بينا، نوايو، سافيتش، كابرال، فابينيو، مليح، محمد صلاح، موتشي، سافيولو، أونواتشو.

ويدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، بعدما قدم مستويات هجومية مميزة خلال الجولات الماضية.

وذكرت صحيفة «61saat» التركية أن الفريق سجل 22 هدفًا خلال أول 9 جولات من المسابقة، ليحتل المركز الثاني في قائمة أقوى هجمات الدوري، خلف فنربخشة صاحب الـ23 هدفًا.

وجاءت هذه الحصيلة بعد فوز طرابزون سبور المثير على تشايكور ريزيسبور بنتيجة 4-3، ليحقق الفريق أفضل سجل تهديفي له خلال أول 9 جولات منذ موسم 2010-2011، عندما سجل 23 هدفًا في الفترة نفسها.

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