محمد صلاح يواصل التفوق على ميسي ويقتحم قائمة الأفضل عالميًا

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه وحضوره في التصنيفات العالمية، بعدما تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي للأسبوع الثاني على التوالي، وفقًا للتصنيف الذي نشرته شبكة «61saat» التركية لأفضل 50 لاعبًا خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

واحتل محمد صلاح، نجم فريق طرابزون سبور، المركز الثالث في التصنيف، ليواصل تقدمه على ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، الذي جاء في المركز الرابع.

ويعكس استمرار وجود صلاح في المراكز المتقدمة حجم التأثير الذي يقدمه اللاعب، بعدما نجح في لفت الأنظار بأدائه ومساهماته مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تفوق صلاح على ميسي للأسبوع الثاني تواليًا ليؤكد استمرار المنافسة بين نجوم كرة القدم العالمية على مراكز الصدارة في التصنيف، الذي يسلط الضوء على أبرز اللاعبين الناشطين خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.