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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف مفاجئ من حسام وإبراهيم حسن بشأن زيارة محمد صلاح في تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط عن موقف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، من السفر إلى تركيا لزيارة محمد صلاح، نجم الفراعنة المحترف ضمن صفوف ليفربول، في ظل الحديث عن وجود خلافات بين اللاعب والجهاز الفني.

وقال أحمد عبدالباسط، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه وفقًا للمعلومات المتاحة لديه، رفض حسام حسن وإبراهيم حسن السفر إلى تركيا من أجل زيارة محمد صلاح، موضحًا أن الثنائي يرى أن إجراء هذه الزيارة قد يعطي انطباعًا بوجود أزمة بالفعل بينهما وبين قائد المنتخب.

وأضاف أن حسام حسن وإبراهيم حسن يتمسكان بموقفهما، ولا يرغبان في السفر إلى أي لاعب لزيارته مهما كان اسمه أو حجم نجوميته، باعتبار أن التعامل مع جميع اللاعبين يجب أن يكون وفقًا لمعايير واحدة دون استثناءات.

تأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن محاولات احتواء أي خلافات بين محمد صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة للفراعنة، وأهمية الحفاظ على حالة الاستقرار داخل المنتخب.

الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط حسام حسن لمنتخب مصر إبراهيم حسن محمد صلاح ليفربول

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