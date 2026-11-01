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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش عارف يعمل إيه بالكورة.. محلل رياضي ينتقد بناء اللعب في الأهلي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد المحلل الرياضي أحمد عز طريقة بناء اللعب لدى النادي الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت، مشيرًا إلى وجود أخطاء في التعامل مع الكرة منذ تنفيذ ضربة البداية، وهو ما منح المنافس فرصة للضغط على لاعبي الفريق الأحمر.

وقال أحمد عز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن اللاعب الذي ينفذ ضربة البداية يمرر الكرة إلى أحد لاعبي الارتكاز، لكن الأخير لا يعرف كيفية التصرف بها، ليعيدها مرة أخرى إلى قلب الدفاع، الذي يجد نفسه أيضًا دون حلول واضحة للتعامل معها.

وأضاف أن الأهلي ارتكب أمرًا غريبًا خلال المباراة، بعدما منح لاعبي مودرن سبورت الفرصة للضغط عليه أثناء بناء اللعب، بدلًا من الخروج بالكرة بشكل منظم وتجاوز ضغط المنافس.

ووجه المحلل الرياضي حديثه إلى وائل جمعة، قائلًا إن المشكلة لا تتعلق بعدد لاعبي مودرن سبورت الذين مارسوا الضغط على الأهلي خلال تنفيذ ضربة البداية، وإنما تكمن في طريقة تنفيذ الأهلي نفسه لهذه اللعبة، وعدم قدرته على التعامل معها بالشكل المطلوب.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في حصد المزيد من الألقاب المحلية.

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