قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محلل رياضي : تدريبات عموتة لـ الأهلي الفيصل في استمراره أو رحيله

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر


تحدث المحلل الرياضي أحمد عز عن موقفه من استمرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أن تقييم تجربته لا يجب أن يعتمد فقط على نتائج المباريات، ولكن ينبغي أن يمتد إلى مستوى التدريبات ومدى تطور أداء الفريق تحت قيادته.

وقال أحمد عز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي ليس بحاجة إلى النظر لنتائج عموتة فقط من أجل اتخاذ قرار باستمراره أو رحيله، موضحًا أن المعيار الأهم هو ما يقدمه المدير الفني خلال التدريبات.

وأضاف أن إدارة الأهلي عليها تقييم ما إذا كانت تدريبات عموتة تساعد الفريق على التطور والتقدم، أم تؤدي إلى تراجع مستواه، مشيرًا إلى ضرورة تحديد ما إذا كانت هناك أمور قابلة للإصلاح، أم أن الوضع وصل إلى مرحلة تستدعي رحيل المدرب.

وأكد المحلل الرياضي أن إدارة النادي هي الجهة القادرة على حسم هذا الملف، باعتبارها الأكثر اطلاعًا على تفاصيل التدريبات وما يحدث داخل الفريق بشكل يومي.

نتيجة الأهلي أمام مودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، سعيًا للمنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

المحلل الرياضي أحمد عز المغربي الحسين عموتة الأهلي إدارة الأهلي مودرن سبورت بطولة الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الأهلي المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الدكتور محمود سعيد

بدون فتح .. معهد ناصر يجري جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمريء

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر

خدام التربية الكنسية بإيبارشية حلوان

الأنبا ميخائيل يجتمع بخدام التربية الكنسية بكاتدرائية العذراء مريم بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد