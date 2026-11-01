محلل رياضي : تدريبات عموتة لـ الأهلي الفيصل في استمراره أو رحيله



تحدث المحلل الرياضي أحمد عز عن موقفه من استمرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أن تقييم تجربته لا يجب أن يعتمد فقط على نتائج المباريات، ولكن ينبغي أن يمتد إلى مستوى التدريبات ومدى تطور أداء الفريق تحت قيادته.

وقال أحمد عز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي ليس بحاجة إلى النظر لنتائج عموتة فقط من أجل اتخاذ قرار باستمراره أو رحيله، موضحًا أن المعيار الأهم هو ما يقدمه المدير الفني خلال التدريبات.

وأضاف أن إدارة الأهلي عليها تقييم ما إذا كانت تدريبات عموتة تساعد الفريق على التطور والتقدم، أم تؤدي إلى تراجع مستواه، مشيرًا إلى ضرورة تحديد ما إذا كانت هناك أمور قابلة للإصلاح، أم أن الوضع وصل إلى مرحلة تستدعي رحيل المدرب.

وأكد المحلل الرياضي أن إدارة النادي هي الجهة القادرة على حسم هذا الملف، باعتبارها الأكثر اطلاعًا على تفاصيل التدريبات وما يحدث داخل الفريق بشكل يومي.

نتيجة الأهلي أمام مودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، سعيًا للمنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.