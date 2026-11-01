البريطانية هارييت دارت تفوز على النمساوية ليلي تاجر وتحصد أول ألقابها ببطولة جوانجتشو المفتوحة

فازت لاعبة التنس البريطانية هارييت دارت على النمساوية ليلي تاجر لتحقق أول لقب لها في جولات رابطة محترفات التنس في بطولة جوانجتشو المفتوحة بالصين.

وفازت البريطانية على تاجر المصنفة الرابعة في البطولة وال 53 على العالم بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4.

عقب الفوز، قالت دارت: "سأحاول ألا أكون عاطفية للغاية، شكرًا جزيلاً لفريقي الفني هذا الأسبوع".. وأضافت: "إنه لأمر مدهش أن تلعب أمام مثل هذا الجمهور الكبير، لقد كان الأمر ممتعًا للغاية هنا وأنا أقدر ذلك حقًا وآمل أن أعود العام المقبل."

أعاد الفوز بالبطولة هارييت دارت إلى قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات في المركز 83 عالميًا، ويذكر أنها تأهلت عبر التصفيات.