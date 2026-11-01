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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النادي أمانة.. الخطيب: نجاح الأهلي مسؤولية منظومة كاملة وليس أفرادًا

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن النجاحات التي يحققها النادي تأتي بفضل العمل الجماعي وتكاتف جميع عناصر المنظومة، مشددًا على أن ما وصل إليه الأهلي هو نتاج جهود أجيال متعاقبة أسهمت في صناعة تاريخه.

وقال محمود الخطيب، خلال تصريحات إعلامية، إن أي نجاح يتحقق داخل النادي الأهلي يُنسب إلى المنظومة بالكامل، ويعود الفضل فيه إلى كل من عمل وأخلص للنادي على مدار تاريخه، سواء من العناصر الموجودة حاليًا أو الذين سبقوهم.

ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى كل من أسهم بإخلاص في كتابة تاريخ النادي، مؤكدًا أن هذا التاريخ الأسطوري لم يكن ليتحقق إلا بجهود وتضحيات أبناء الأهلي عبر مختلف الأجيال.

وأضاف الخطيب أن الأهلي يستحق من الجميع هذا القدر من العطاء، باعتباره أمانة كبيرة ومسؤولية تجاه نادٍ يحمل مكانة نادي القرن الإفريقي والعربي أيضًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يبذل كل فرد داخل النادي أقصى ما لديه من جهد، حتى يظل الأهلي دائمًا في المقدمة ويحافظ على مكانته وتاريخه.

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